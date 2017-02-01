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‏حريق داخل مستودع للألبسة الرياضية في فيطرون‏⁦‪

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

‏اعمدة الدخان تصاعدت من داخل مستودع للألبسة الرياضية في فيطرون.‏⁦‪ أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصر“النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكامباشر مباراة الداخلية و طنطا الأربعاء ٢٨-١٢-٢٠١٦ الدوري المصريجنازة الفنانة كريمة مختار وانهيار اولادها وبناتها معتز الدمرداش ونور وإقامة العزاء غداحفل استقبال للجالية اللبنانية […] أقراء المزيد من المصدر

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