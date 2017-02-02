أشرطة تسجيل صدام الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978 – 2001 “الحلقة 12» القسم الثاني هذا الكتاب ترجم وأعدّ للنشر من قبل “دار الجمل» في ألمانيا بعنوان (أشرطة تسجيل صدام.. الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978-2001) وتنشره “الصباح الجديد» استباقاً على حلقات، وتستند معلوماته الى آلاف الساعات من التسجيلات السرية للاجتماعات، والاتصالات الهاتفية، والمؤتمرات التي عقدها صدام […] أقراء المزيد من المصدر