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«الصباح الجديد» تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية لآخر عقدين من حكمه

Posted by on February 2, 2017 0 Comment

أشرطة تسجيل صدام الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978 – 2001 “الحلقة 12» القسم الثاني هذا الكتاب ترجم وأعدّ للنشر من قبل “دار الجمل» في ألمانيا بعنوان (أشرطة تسجيل صدام.. الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978-2001) وتنشره “الصباح الجديد» استباقاً على حلقات، وتستند معلوماته الى آلاف الساعات من التسجيلات السرية للاجتماعات، والاتصالات الهاتفية، والمؤتمرات التي عقدها صدام […] أقراء المزيد من المصدر

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