أشرطة تسجيل صدام الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978 – 2001 “الحلقة 12» القسم الثاني هذا الكتاب ترجم وأعدّ للنشر من قبل “دار الجمل» في ألمانيا بعنوان (أشرطة تسجيل صدام.. الأعمال السرية لنظام استبدادي 1978-2001) وتنشره “الصباح الجديد» استباقاً على حلقات، وتستند معلوماته الى آلاف الساعات من التسجيلات السرية للاجتماعات، والاتصالات الهاتفية، والمؤتمرات التي عقدها صدام […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » «الصباح الجديد» تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية لآخر عقدين من حكمه
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