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نديم الجميل: الدائرة الفردية تتيح تسهيل محاسبة المواطنين للنائب وتؤمن التمثيل الطائفي الصحيح

Posted by on February 2, 2017 0 Comment

أكد عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل أن “الدائرة الفردية في قانون الانتخابات النيابية التي يقترحها الحزب تتيح تسهيل محاسبة المواطنين للنائب وتقرب العلاقة بينهما، كما انها تؤمن التمثيل الطائفي الصحيح”، لافتا الى ان “التشريع لا يتأثر في حال حمل هموم المناطق إلى المجلس النيابي دون أن يلغي ذلك تشريعات من نوع وطني استراتيجي […] أقراء المزيد من المصدر

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