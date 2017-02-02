أكد عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل أن “الدائرة الفردية في قانون الانتخابات النيابية التي يقترحها الحزب تتيح تسهيل محاسبة المواطنين للنائب وتقرب العلاقة بينهما، كما انها تؤمن التمثيل الطائفي الصحيح”، لافتا الى ان “التشريع لا يتأثر في حال حمل هموم المناطق إلى المجلس النيابي دون أن يلغي ذلك تشريعات من نوع وطني استراتيجي […] أقراء المزيد من المصدر