تمكن الإيرانى على وايكهان، اليوم الجمعة، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون أول مسلم من الدول السبع الممنوعة يتمكن من الدخول، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة الماضى. ودخل وايكهان بعد قرار من محكمة لوس أنجلوس، وكان أُعيد من مطار المدينة نفسها إلى إيران، السبت الماضى. وساهم فى متابعة قضية وايكهان، اتحاد الحريات المدنية […] أقراء المزيد من المصدر