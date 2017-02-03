قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، العقوبات الأخيرة على إيران توضح أن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة. وأكد البيت الأبيض على الاستمرار في الرد بالشكل المناسب ضد أي تجاوزات إيرانية، والعقوبات الأخيرة لن تكون الأخيرة. وتابع: “صحيح أن توقيت العقوبات الأخيرة على إيران جاء ردا على التطورات مؤخرا ولكنه كان قيد […] أقراء المزيد من المصدر