باريس.. مصادر إعلامية: إصابة مشتبه به بإطلاق نار وسط العاصمة الفرنسية. ذكرت قناة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل لها، بأن جندي فرنسي، أصاب مسلحًا حاول مهاجمته في وسط باريس، بعد محاولته الدخول إلى متحف اللوفر. وبحسب مصادر فرنسية، فإنه تمت إصابة المشتبه به بجروح خطيرة. ‏وتقوم الان وزارة الداخلية الفرنسية بعملية أمنية في محيط […] أقراء المزيد من المصدر