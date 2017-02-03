كتب الباحث الأمريكي سايمون كوتي عما سماه “فتوى بن لادن للاستمناء السري”، معتبراً أن العذاب الجنسي للراديكاليين الإسلاميين قد يساعد في تفسير نشأة العنف الجهادي. وأفاد في تقرير في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه في يناير الماضي، أصدرت الحكومة الأمريكية 49 وثيقة جديدة ضبطت عام 2011 في المجمع الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن […] أقراء المزيد من المصدر