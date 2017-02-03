واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير إيران، واعتبر أنها “تلعب بالنار”، بعد تجربتها صاروخا باليستيا مؤخرًا، وقال إنه ليس طيبا كسلفه باراك أوباما الذي قاد القوى العظمى الست لإبرام الاتفاق النووي مع طهران. وكتب ترامب، في تغريدة على “تويتر”: إيران تلعب بالنار، ولا تقدر كم كان أوباما لطيفا معهم، وأنا لست كذلك”. وفي غضون دقائق، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد […] أقراء المزيد من المصدر