آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » تمثال الحرية يعود لامرأة عربية بحسب المؤرخين..من هي؟

تمثال الحرية يعود لامرأة عربية بحسب المؤرخين..من هي؟

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

يحمل التمثال الشامخ على مشارف نيويورك قيم الديموقراطية والحرية منذ رفعه في العام 1886. فهو رمز الترحيب بالمهاجرين الذين استقبلتهم جزيرة إليس، بوابة الولايات المتحدة، من جميع بقاع الأرض. أما المعلومة المثيرة عن هذا التمثال، خصوصاً في عهد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ونظرته المنغلقة حول الهجرة والمهاجرين بشكلٍ عام، والمسلمين منهم بشكل خاص، فهي أنّ هذا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com