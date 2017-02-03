يحمل التمثال الشامخ على مشارف نيويورك قيم الديموقراطية والحرية منذ رفعه في العام 1886. فهو رمز الترحيب بالمهاجرين الذين استقبلتهم جزيرة إليس، بوابة الولايات المتحدة، من جميع بقاع الأرض. أما المعلومة المثيرة عن هذا التمثال، خصوصاً في عهد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ونظرته المنغلقة حول الهجرة والمهاجرين بشكلٍ عام، والمسلمين منهم بشكل خاص، فهي أنّ هذا […] أقراء المزيد من المصدر