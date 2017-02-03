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حاول هنديان تهريب مبالغ مالية داخل كميات من الموز

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

ألقت السلطات الهندية القبض على اثنين من مواطنيها بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية بالريال السعودي، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على رحلة متجهة إلى مدينة دبي. وكان مسؤولون في مطار كوزيكود في كيرلا قد اكتشفا أن المتهمين أخفيا المبالغ بطريقة ذكية داخل كميات من الموز التي كانت مخبأة داخل أمتعة المتهمين. ولم يفصح المسؤولون في […] أقراء المزيد من المصدر

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