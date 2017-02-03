رويترز: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على إيران تشمل 13 شخصا و12 كيانا أخبار قد تهمك1.15 مليون دولار تعويضًا من جامعة أمريكية لطالبة تم اغتصابها حطام مروحية امريكية في منطقة الانزال الامريكي في البيضاءإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكية12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغوفضية لراي باسيل في بطولة العرب في الرماية […] أقراء المزيد من المصدر