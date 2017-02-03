نظمت بلدية الدكوانه بالتعاون مع هيئة الأسواق الاقتصادية والحوار الاقتصادي ندوة بعنوان “كيف نعزز الاسواق المالية اللامركزية الادارية والدور الإنمائي للبلديات” في فندق بادوفا – سن الفيل، شارك فيها نائب رئيس هيئة الاسواق المالية سامي صليبا، في حضور رئيس البلدية انطوان شختورة وأعضاء المجلس البلدي، رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات ايلي السرغاني وفاعليات.

بداية رحب المحامي جيمي الحدشيتي بالحضور تلته معدة برنامج الحوار الاقتصادي الإعلامية غادة بلوط زيتون وعرفت بالندوة وأهميتها على صعيد توجيه الشباب نحو المبادرات الاقتصادية وبناء مستقبلهم الناجح خصوصا مع عصر الانفتاح الذي نعيشه.

ثم شرح صليبا دور هيئة الاسواق المالية في تنمية الاقتصاد وموقعها في خارطة النظام المالي اللبناني، وقال :”اجهزة الهيئة مؤلفة من مجلس الادارة واجهزة العقوبات ومحكمة خاصة، واهميتها أن لبنان من السباقين في انشاء محكمة خاصة في تخفيف الوقت، ومجلس الادارة بحكم القانون مؤلف من حاكم مصرف لبنان رئيسا، واعضاء مجلس الادارة 3 متفرغين و3 غير متفرغين، وغير المتفرغين هم امين هيئة الرقابة على المصارف، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام لوزارة المالية، والاعضاء المتفرغين هم 3 ايضا يكونون خبراء في الاسواق المالية وفي الشؤون المصرفية وفي الشؤون المالية”.

واعلن “ان مهام الهيئة هي حماية الأموال المدخرة في الاسواق المالية، مثل الحماية في المصارف من قبل مصرف لبنان وهي تطور وتنظم الاسواق المالية. وتقليص مخاطر النظام أقراء المزيد من المصدر