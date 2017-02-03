عاجل: إيران تقول إنها ستفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية بتهمة “دعم الإرهاب” ردا على عقوبات واشنطن (رويترز). وكانت الولايات المتحدة اعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد بارتباطهم بعلاقات بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية، بينما عبرت ألمانيا عن تفهمها للخطوة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان […] أقراء المزيد من المصدر