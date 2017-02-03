عاجل: منفذ هجوم اللوفر عبد الله رضا رفاعي الحماحمي من الدقهلية حصل اليوم السابع على صور خاصة لـ” عبد الله رضا رفاعى الحماحمى”، المشتبه به فى تنفيذ عملية الهجوم على متحف اللوفر الفرنسى صباح اليوم الجمعه، وأخر تدوينات كتبها على حسابه بموقع تويتر قبل تنفيذ عملية الهجوم بساعة . منفذ الهجوم على متحف اللوفر اليوم، […] أقراء المزيد من المصدر