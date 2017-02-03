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عاجل: وزارة الداخلية المصرية تؤكد ان منفذ هجوم اللوفر هو مصري

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

قال مصدران أمنيان في مصر إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض اليوم الجمعة هو مصري. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، إنهما في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات قبل فتح تحقيق. وأصيب المهاجم عندما أطلق جنود […] أقراء المزيد من المصدر

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