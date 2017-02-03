قال مصدران أمنيان في مصر إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض اليوم الجمعة هو مصري. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، إنهما في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات قبل فتح تحقيق. وأصيب المهاجم عندما أطلق جنود […] أقراء المزيد من المصدر