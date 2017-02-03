اسمه أيمن لكن الزوجين اللذين اصطحباه إلى قريتهما العراقية بعد شرائه نظير 500 دولار أطلقا عليه اسم أحمد. وكان “داعش” قتل أو استعبد والدي أيمن في خضم اضطهادهم للأقلية الدينية الايزيدية التي ينتميان إليها ثم باعوا الطفل الذي لم يتجاوز عمره أربع سنوات إلى أم وأبي أحمد المسلميْن. وعاش الطفل مع الزوجين لمدة 18 شهرا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » قصة طفل ايزيدي باعه داعش بـ 500 دولار
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