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 منفذ هجوم اللوفر هتف “الله أكبر” قبل إطلاق النار عليه

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

نقلت قناة “العربية” في خبر عاجل، عن المدعي العام الفرنسي تصريحاته بأن هجوم اللوفر عمل إرهابي مرتبط بشبكة من عدة أشخاص. وأضاف المدعي العام الفرنسي، أن منفذ الهجوم هاجم الجنود قبل أن يطلقوا النار عليه، وأنه هتف “الله أكبر” قبل إطلاق النار عليه. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: […] أقراء المزيد من المصدر

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