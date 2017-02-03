(وكالات) – أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، عن وقوع حادث أمني خطير عند متحف اللوفر في باريس وقالت صحيفة “لوفيجارو» الفرنسية أن جنديا فرنسيا فتح النار بعد تعرضه لمحاولة طعن عندما حاول مهاجم اقتحام متحف اللوفر. وفى لندن، قالت صحيفة “ميرور» أنه تم استدعاء قوات شرطة مسلحة إلى متحف اللوفر الفرنسي الأشهر. وأشارت الى […] أقراء المزيد من المصدر