تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، على أحد جدران الكاتدرائية “نوتينغ مشير”، في مدينة “ساوثويل” بانجلترا. وذكرت صحيفة ” the sun” البريطانية، أنه الوجه المنحوت يعود الى ما قبل 700عام، الأمر الذي أدي الى أندهاش كل ما راها بسبب الشبه الكبير بينه الوجه والرئيس ترامب. أخبار قد تهمك12 قتيلاً في حوادث […] أقراء المزيد من المصدر