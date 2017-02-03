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وجه ترامب على كنيسة انجلترا منذ 700عام

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، على أحد جدران الكاتدرائية “نوتينغ مشير”، في مدينة “ساوثويل” بانجلترا. وذكرت صحيفة ” the sun” البريطانية، أنه الوجه المنحوت يعود الى ما قبل 700عام، الأمر الذي أدي الى أندهاش كل ما راها بسبب الشبه الكبير بينه الوجه والرئيس ترامب. أخبار قد تهمك12 قتيلاً في حوادث […] أقراء المزيد من المصدر

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