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وزير الدفاع الأمريكي يهدد من سيول بـ«سحق» كوريا الشمالية

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

حذر وزير الدفاع الأمريكي، “جيمس ماتيس»، الجمعة في سيول من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد “فعال وساحق». ووصل “ماتيس» الخميس إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأولى في جولته التي تشمل اليابان أيضا، إذ تخشى هاتان الحليفتان للولايات المتحدة انعزالية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب». وقال الوزير الأمريكي للصحفيين عقب […] أقراء المزيد من المصدر

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