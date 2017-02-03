‏تصادم بين 3 سيارات على جسر ⁧‫الكولا‬⁩ باتجاه ⁧‫المدينة الرياضية‬⁩ – الاضرار مادية و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏⁧ أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»خطوات بسيطة لإلغاء السكر من نظامك الغذائي.. فيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا […] أقراء المزيد من المصدر