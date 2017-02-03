آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏تصادم بين 3 سيارات على جسر ⁧‫الكولا‬⁩ باتجاه ⁧‫المدينة الرياضية‬⁩

‏تصادم بين 3 سيارات على جسر ⁧‫الكولا‬⁩ باتجاه ⁧‫المدينة الرياضية‬⁩

Posted by on February 3, 2017 0 Comment

‏تصادم بين 3 سيارات على جسر ⁧‫الكولا‬⁩ باتجاه ⁧‫المدينة الرياضية‬⁩ – الاضرار مادية و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏⁧ أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»خطوات بسيطة لإلغاء السكر من نظامك الغذائي.. فيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com