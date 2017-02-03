بيروت، كانون الثاني 2017: أطلق BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) البطاقة الإئتمانية البلاتينية بالدرهم الإماراتي (AED)، المخصّصة لمحبّي التسوّق والسفر المتكرّر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تُتيح لهم تجنّب الكلفة الإضافية المترتبة على عمليات الصرف وتمنحهم مزايا حصرية تتنوّع ما بين الدخول إلى الصالات الخاصة في المطارات، وصولاً إلى الحصول على مكافآت على المصاريف اليومية.

في المناسبة، علّق السيد نديم حمادة، مساعد المدير العام للائتمان والصيرفة فيBBAC قائلاً: “يسعى BBAC إلى تلبية احتياجات زبائنه بشكل دائم، وتعزيز قدرته على تقديم جميع خدماته بشكل فعّال، ونرى مع إطلاق بطاقةAED قيمة مضافة إلى تواجدنا في الإمارات العربية المتّحدة من خلال مكتبنا التمثيلي”. وأضاف: “استمرار BBAC في توسيع وتنويع وتطوير خدماته ومنتجاته، إنّما يعكس التزام المصرف بالاهتمام بزبائنه سواء في لبنان أو في الخارج، مؤكّدين في كل مرّة أننا مصرف “الإهتمام بالفعل””.

يجدر بالذكر أن البطاقة تمكّن حامليها من الاستفادة من برنامج التأمين أثناء السفر مجاناً عند تسديد ثمن تذكرة السفر من لبنان، والحصول على عضوية مجانية في برنامج Priority Pass، والسفر براحة واسترخاء مع برنامج LoungeKey، كما تجميع النقاط والحصول على مكافآت متنوعة مع برنامج الولاء MyRewards.

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نبذة عن BBAC

تأسس BBAC(بنك بيروت والبلاد العربية) في عام ١۹٥٦ ويعد اليوم واحدًا من المصارف التجارية أقراء المزيد من المصدر