آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » القاصر “علا اللقيس” لا يزال مصيرها مجهولا

القاصر “علا اللقيس” لا يزال مصيرها مجهولا

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عائلة الفتاة القاصر علا اللقيس، تبلغت من المدير العام لقوى الامن الداخلي ان مصيرها لا يزال مجهولا”. ‏⁧‫وافيد ان خاطف القاصر علا اللقيس، بقي حتى مساء امس يتواصل مع عائلتها عبر خدمة الواتساب، من دون التمكن من تحديد موقعه. وكتنت عائلة الفتاة القاصر علا محمد اللقيس نفت الأخبار المتناقلة حول إلقاء القبض على السوري […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com