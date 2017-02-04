عائلة الفتاة القاصر علا اللقيس، تبلغت من المدير العام لقوى الامن الداخلي ان مصيرها لا يزال مجهولا”. ‏⁧‫وافيد ان خاطف القاصر علا اللقيس، بقي حتى مساء امس يتواصل مع عائلتها عبر خدمة الواتساب، من دون التمكن من تحديد موقعه. وكتنت عائلة الفتاة القاصر علا محمد اللقيس نفت الأخبار المتناقلة حول إلقاء القبض على السوري […] أقراء المزيد من المصدر