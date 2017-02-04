قطع عناصر تنظيم “داعش” أيادي طفلين في مدينة الموصل العراقية. أقدم عناصر “داعش” على قطع أيادي طفلين في العاشرة والثانية عشر من عمرهما امتنعا من تنفيذ أمر وجه لهما أمام عوائلهما. وتمت معاقبتهما لرفضهما أحكام رمي الرصاص على رجلين من أهالي المدينة حكم عليهما التنظيم بالإعدام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الرأي العام. موقع “سيدر […] أقراء المزيد من المصدر