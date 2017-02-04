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عاجل.. الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا ستباغتهم بسرعة البرق

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عاجل.. الحرس الثوري الإيراني: إذا ارتكب الأعداء أي خطأ فإن صواريخنا ستباغتهم بسرعة البرق. #ترامب_يهدد_ايران وتفاعل نشطاء ومغردون عرب مع فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب تجربتها صاروخا باليستيا. صور أرشيفيةGetty Images ودشن المغردون عدة هاشتاغات لمنقاشة الموضوع، أبرزها هاشتاغ #ترامب_يهدد_ايران و#ترامب_يهدد_ايران_الارهابية. كما شاع استخدام هاشتاغ #إيران في عدد من الدول الخليجية، ليتجاوز […] أقراء المزيد من المصدر

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