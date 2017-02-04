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عاجل.. الحرس الثوري الإيراني:   صواريخنا ستباغتهم بسرعة البرق

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عاجل.. الحرس الثوري الإيراني: إذا ارتكب الأعداء أي خطأ فإن صواريخنا ستباغتهم بسرعة البرق أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء1.15 مليون دولار تعويضًا من جامعة أمريكية لطالبة تم اغتصابهاحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديووفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في […] أقراء المزيد من المصدر

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