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عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتترامب علي توتير: قرارات مهمة للغاية خلال ساعاتسيزار أبي […] أقراء المزيد من المصدر

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