عاجل: بيان لتحالف قوات سوريا الديمقراطية يعلن بدء مرحلة جديدة من الهجوم على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة داعش استكمالا لتطويق المدينة أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في […] أقراء المزيد من المصدر
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