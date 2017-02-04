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عاجل.. طائرة تركية تهبط إضطراريا في إيران

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة تركية في إيران. أفادت قناة تي أر تي التركية، صباح اليوم السبت، في خبر عاجل لها، بهبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار إيراني، بعد تدهور صحة أحد المسافرين خلال رحلة إلى فيتنام. طهران – اضطرت طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة للخطوط الجوية التركية ” Turkish-airlines” للهبوط في […] أقراء المزيد من المصدر

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