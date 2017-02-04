عاجل.. المرصد السوري : عدة انفجارات تهز مدينة جبلة الساحلية عدة انفجارات تهز مدينة جبلة الساحلية اللاذقية – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: هزت عدة انفجارات متتالية مدينة جبلة، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر أن الدوي ناجم عن انفجار آلية يعتقد أنها آلية عسكرية “روسية” على الاتستراد عند أطراف المدينة، ووردت معلومات عن […] أقراء المزيد من المصدر