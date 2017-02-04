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عاجل: وزير الدفاع الأميركي: إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

عاجل: وزير الدفاع الأميركي: إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء1.15 مليون دولار تعويضًا من جامعة أمريكية لطالبة تم اغتصابهاحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديووفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلومعلومات : […] أقراء المزيد من المصدر

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