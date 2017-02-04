قال مصدر مسئول في مطار القاهرة الدولي أن سلطات المطار وشركات الطيران العاملة بالمطار تلقت إخطارا من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران يفيد بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى أمريكا. وأوضح المصدر أن الإخطار صادر من مطار “جي إف كينيدي” بنيويورك […] أقراء المزيد من المصدر