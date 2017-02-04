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عاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دول

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

قال مصدر مسئول في مطار القاهرة الدولي أن سلطات المطار وشركات الطيران العاملة بالمطار تلقت إخطارا من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران يفيد بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى أمريكا. وأوضح المصدر أن الإخطار صادر من مطار “جي إف كينيدي” بنيويورك […] أقراء المزيد من المصدر

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