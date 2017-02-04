طلب وزير العدل سليم جريصاتي بتاريخ 3012017 من النائب العام التمييزي التعميم على النيابات العامة وجوب تسهيل مهمة المحامي في مواجهة موكليه أمام الضابطة العدلية وفي المخافر والسجون وتطبيق نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما تضمنته من ضمانات وأصول ترتبط بالموقوفين، وذلك التزاما باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانا وتعزيزا لحقوق الدفاع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » لعدم إقفال المحامين العامين المناوبين هواتفهم النقالة.. تعاميم لوزير العدل تعزز حق الدفاع
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