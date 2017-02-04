مباشر مباراة اتحاد طنجة و الدفاع الحسني الجديدي بث مباشر السبت 04-02-2017 الدوري المغربي, فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، يواجه ضيفه نادي طنجة، في مباريات الأسبوع الـ 16 من البطولة الوطنية المغربية الإحترافية. مباراة اتحاد طنجة و الدفاع الحسني الجديدي بث مباشر السبت 04-02-2017 الدوري المغربي, مباشر مباراة اتحاد طنجة و الدفاع […] أقراء المزيد من المصدر