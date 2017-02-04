آخر الأخبار
Home » طقس » ‏طريق ⁧‫ترشيش زحلة‬⁩ سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

‏طريق ⁧‫ترشيش زحلة‬⁩ سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

Posted by on February 4, 2017 0 Comment

‏طريق ⁧‫ترشيش زحلة‬⁩ سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية أخبار قد تهمكالجليد جمد الحركة في العرقوب وبعض المدارس اقفلت ابوابهاطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجطقس لبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في الحرارةطرق بشري الارز سالكة للسيارات المجهزة والحرارة 12 تحت الصفر آلان حكيم علّق التداول بـ19 […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com