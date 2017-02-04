طريق ترشيش زحلة سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية أخبار قد تهمكالجليد جمد الحركة في العرقوب وبعض المدارس اقفلت ابوابهاطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجطقس لبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في الحرارةطرق بشري الارز سالكة للسيارات المجهزة والحرارة 12 تحت الصفر آلان حكيم علّق التداول بـ19 […] أقراء المزيد من المصدر
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