نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، أسماء شركات وأشخاص ضمن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على شركات وأشخاص إيرانيين وأجانب شملت 13 شخصا، منهم لبنانيان، و12 شركة منها أربع شركات لبنانية. وجاءت أسماء الشركات والأشخاص في موقع وزارة الخزانة كالتالي: يحيي الحاج، مواليد 1959 لبنان عبدالله اصغرزادة، مواليد 1968 إيران تني داريان، مواليد 1979 طهران، إيران حسن […] أقراء المزيد من المصدر