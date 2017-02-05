نفت “زارينا نورلاييفا” زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى “رينا” في ليلة رأس السنة بمدينة إسطنبول علمها بتورط زوجها في تنفيذ تلك المجزرة إلا حين أعلمتها الشرطة بذلك. وذكرت “نورلاييفا” خلال إفادتها بحسب “خبر تورك” اليوم الأحد 5/2/2017 بأن “زوجها عبد القادر مشاريبوف لم يتطرّق لأي موضوع يتعلق بـ”تنظيم الدولة” طوال فترة مكوثهم في الشقة” […] أقراء المزيد من المصدر