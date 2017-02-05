عاجل: وزارة الدفاع الإيرانية تعلن قرب الكشف عن 5 “إنجازات” عسكرية بمجالي الدفاع الجوي والبري أخبار قد تهمكالعثور على قذيفتي “ب 7” و5 حشوات عائدة لها في كيس على جانب الطريق في بلدة سرحمول قضاء عاليهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير أفغانستانفلكيّة جدة: […] أقراء المزيد من المصدر
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