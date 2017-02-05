‏قناة “روسيا اليوم”: غارات تركية قتلت “والي” مدينة الباب السورية و33 عنصرا من داعش. أخبار قد تهمكتوقيف شخص بجرم تزوير واحتيال في المريجةالقانون الفرنسي “Loi Tacte” والحرب الصليبية القادمةالمركب لبناني: إحباط تهريب أطنان من حشيش وبنادق بمركب أمام سواحل مصرعاجل.. السعودية: فهد فلاح الحربي وزوجته عبير محمد الحربي قاما بنقل الانتحاري إلى أبهاوزراء الداخلية العرب […] أقراء المزيد من المصدر