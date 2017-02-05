كشف خبراء لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم أن تنظيم داعش قد يؤسس قاعدة إرهابية بأوروبا، ستكون على الأرجح بالبوسنة والهرسك، بعد طرده من الشرق الأوسط. وصرّح الناشط البوسنى “جهاد جاليجازيفيتش”، بأن الدولة البلقانية “3.5 مليون نسمة” أرض خصبة ومثالية للتنظيم الإرهابى، والتى أغلب سكانها مسلمون، وبها عدد كبير من المتطرفين. وأضاف أن “البنية التحتية الإسلامية […] أقراء المزيد من المصدر