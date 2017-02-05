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نائب الرئيس الأمريكي يحذر إيران من اختبار حزم ترامب

Posted by on February 5, 2017 0 Comment

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيران في مقابلة اليوم الأحد من “اختبار حزم” إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ بالستي. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسة الشهر الماضي على وعد تبني موقف متشدد من إيران التي […] أقراء المزيد من المصدر

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