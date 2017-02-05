حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيران في مقابلة اليوم الأحد من “اختبار حزم” إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ بالستي. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسة الشهر الماضي على وعد تبني موقف متشدد من إيران التي […] أقراء المزيد من المصدر