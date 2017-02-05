أوسلو – أ.ف.ب في وقت تواجه خطوات دونالد ترامب في البيت الأبيض بتنديد في صفوف المدافعين عن الحريات، هل تأتي جائزة نوبل للسلام هذه السنة بمثابة طعن في سياسة زعيم “أكبر ديمقراطية في العالم”؟ فمن الترشيحات النادرة التي عرفت عند انتهاء مهلة تقديم الاقتراحات للجنة النرويجية لجوائز نوبل الأربعاء الفائت، اقتراحات تحمل شعار التصدي للرئيس […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » نوبل للسلام 2017 هل تكون من نصيب ترامب؟
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