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 وزارة داخلية البحرين: تفجير إرهابي بشارع البديع في المنامة دون وقوع إصابات بشرية

Posted by on February 5, 2017 0 Comment

عاجل.. وزارة داخلية البحرين: تفجير إرهابي بشارع البديع في المنامة دون وقوع إصابات بشرية أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 […] أقراء المزيد من المصدر

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