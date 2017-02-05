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وفاة فرانز فوتشسيل أحد رسامي الكاريكاتورات المسيئة للنبي في الدنمارك

Posted by on February 5, 2017 0 Comment

توفي الرسام فرانز فوتشسيل، الذي كان واحدا من 12 رساما أساءوا للنبي محمد، عليه السلام، بصور كاريكاتورية نشرتها صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية، عام 2005، ما تسبب في احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي. وقالت ابنة الرسام حنا فوتشسيل في تصريحات صحفية، إن والدها توفي السبت عن عمر يناهز 89 عاما. وكان فوتشسيل يعيش تحت حماية الشرطة […] أقراء المزيد من المصدر

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