قطع الطريق الدولية عند مستديرة عاليه بعد إشكال حصل إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الاخاء عاليه والنبي شيت أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد […] أقراء المزيد من المصدر
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