تمكنت السفن الإيطالية من انقاذ أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن قوارب في وسط البحر المتوسط في طريقهم نحو السواحل الأوروبية. وأعلنت السلطات الإيطالية أنه “تم تنفيذ السبت تسع عمليات لإنقاذ أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقاربين صغيرين”. وينضم المهاجرون الذين تم إنقاذهم أمس لأكثر من ألف و300 شخص […] أقراء المزيد من المصدر