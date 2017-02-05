آخر الأخبار
Home » أخبار العالم »  600 مهاجر تنقذهم ايطاليا في البحر المتوسط

 600 مهاجر تنقذهم ايطاليا في البحر المتوسط

Posted by on February 5, 2017 0 Comment

تمكنت السفن الإيطالية من انقاذ أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن قوارب في وسط البحر المتوسط في طريقهم نحو السواحل الأوروبية. وأعلنت السلطات الإيطالية أنه “تم تنفيذ السبت تسع عمليات لإنقاذ أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقاربين صغيرين”. وينضم المهاجرون الذين تم إنقاذهم أمس لأكثر من ألف و300 شخص […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com