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أرنولد شوارزنيغر لترامب: أريد تحطيم وجهك

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

وجه ارنولد شوارزنيغر، الممثل العالمي الشهير، والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا تهديدا الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقال شوارزنيغر الذي دخل في سجالات كلامية مع ترامب الشهر الماضي، “انه لن يتراجع عن مواجهة الرئيس الاميركي”. واضاف حاكم كاليفورنيا السابق في حديث صحفي،” اريد تحطيم وجهه”، متابعا،” اتصلت بمساعدي وقلت له، علينا طلب موعد والعودة الى نيويورك […] أقراء المزيد من المصدر

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