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اسرار الصحف اللبنانبة الصادرة في بيروت الاثنين 6 شباط 201

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

النهار نقل نقيب المحررين عن الرئيس عون أن لا أموال حالياً لدعم القطاع الصحافي والدولة تعاني عجزاً كبيراً لكن النقيب لم يشأ الاعلان عن ذلك في البيان الرسمي للزيارة بناء لرغبة القصر كما نُقل عنه. قال دستوري عريق إن الاستفتاء في لبنان لا يلزم الحكومة أو مجلس النواب بشيء قانوني لأن الدستور لم ينص عليه. […] أقراء المزيد من المصدر

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