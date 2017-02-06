النهار نقل نقيب المحررين عن الرئيس عون أن لا أموال حالياً لدعم القطاع الصحافي والدولة تعاني عجزاً كبيراً لكن النقيب لم يشأ الاعلان عن ذلك في البيان الرسمي للزيارة بناء لرغبة القصر كما نُقل عنه. قال دستوري عريق إن الاستفتاء في لبنان لا يلزم الحكومة أو مجلس النواب بشيء قانوني لأن الدستور لم ينص عليه. […] أقراء المزيد من المصدر