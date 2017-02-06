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اعترافات فتاة تقشعر لها الأبدان.. قتلت والدتها “انتقاماً” لوالدها وأنجَبَتْ من صديقها

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

تقضي “هيذر ماك” البالغة (21 عاماً)، 10 أعوام سجن لكونها شريكة في قتل أمها، حيث قالت في شريط فيديو تم تسجيله من وراء القضبان أنها تتهم والدتها “شيليا فيسه “البالغة من العمر (62 عاماً) لقتلها والدها “جيم”، لذلك قررت قتلها انتقاما لمقتله. وحُمّلت مقاطع فيديون على “يوتيوب” من قِبَلْ “ماك” تحدثت فيها عن صديقها “تومي […] أقراء المزيد من المصدر

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