يشهد الجواز السويسري إقبالا كبيرا. في المقابل، الفوز بالجنسية السويسرية طريقه طويل وشاق. swissinfo تنظر في كيفية التمتّع بحق المواطنة في سويسرا؟ ومن يحق له الإستفادة من التجنيس الميسّر؟ وما ثمن ذلك؟ أريد أن أحصل على الجنسية السويسرية. وانا مستعدّ لإجراء مقابلة لهذا الغرض الأسبوع المقبل الامر ليس بهذه السهولة. هناك أساسا ثلاث طرق لكي […] أقراء المزيد من المصدر